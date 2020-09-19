سياسي / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي وزير الداخلية الإسباني ومفوضة الإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
نواكشوط 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال،اليوم، بالعاصمة نواكشوط ، وزير الداخلية الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.
وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا وإسبانيا والإتحاد الأوروبي وسبل تطويرها.
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