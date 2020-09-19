نواكشوط 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال،اليوم، بالعاصمة نواكشوط ، وزير الداخلية الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا وإسبانيا والإتحاد الأوروبي وسبل تطويرها.// انتهى //02:32ت م0144