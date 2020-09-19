الرباط 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسدعا رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، الأمم المتحدة لإحداث صندوق خاص بدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا، مؤكدا أن بلاده ستظل وفية لالتزاماتها بتعزيز الشراكة الدولية من أجل التنمية.واكد العثماني، خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة الذي انعقد اليوم بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح الدورة 75 للجمعية العامة، في موضوع "أهداف التنمية المستدامة"، اكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة بإفريقيا لدعمها وتقوية مناعتها في مواجهة جائحة كورونا، ومواصلة جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى أن هذه الأزمة جعلت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة، لكنها أكدت وجاهة أجندة 2030 وأبرزت مدى حيوية ومركزية الأهداف ذات الصلة بالصحة والحماية الاجتماعية.// انتهى //03:07ت م0145