نواكشوط 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسغادرت نواكشوط أول وحدة من كتيبة حفظ السلام الخامسة من الجيش الموريتاني متوجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء أن الكتيبة تضم 96 فردًا، وتشكل أول فوج من كتيبة حفظ السلام الخامسة التي يبلغ عددها 450 فردًا من الجيش.ومن المقرر أن يكتمل وصول كتيبة حفظ السلام الخامسة إلى بانغي خلال الشهر القادم للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.وتساهم موريتانيا في قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعدد من الوحدات من مختلف التشكيلات العسكرية من الجيش والدرك والحرس الوطني.// انتهى //03:07ت م0146