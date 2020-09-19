نواكشوط 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسعقد وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك،اليوم ، جلسة عمل مع وزير الداخلية الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا جوميز، ومفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية، ايل فا جوهانسون اللذين يقومان حاليا بزيارة لموريتانيا.وجرى خلال الاجتماع استعراض مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون وسبل تعزيزه خاصة فى المجال الأمني .وشدد الطرفان، فى ضوء التهديدات القائمة والجديدة التى تظهر من حين لآخر خاصة المتعلقة منها بقضايا الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، على ضرورة تعزيز وتوسيع دائرة التعاون فى مجال تسيير تدفق المهاجرين الغير شرعيين من خلال دعم قدرات الاستجابة والتدخل لدى قوات الأمن// انتهى //03:08ت م0148