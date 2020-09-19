إسلام آباد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع معدل الإصابات اليومية في باكستان خلال اليومين الماضيين بشكل نسبي بعد أن تراجعت إلى أدنى المستويات خلال الأيام الماضية.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأنه لا يمكن حل القضية الكشميرية بالقوة العسكرية.وتطرقت إلى تأكيد الخارجية الباكستانية أمس مجدداً عدم حدوث أي تغيير في الموقف الثابت لباكستان إزاء القضية الفلسطينية.وعرجت على تحديد الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري موعداً للخطاب السنوي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشارت إلى موافقة الحكومة الباكستانية على فتح 18 سوقاً على حدودها لتسهيل عملية التبادل التجاري والحد من ظاهرة تهريب السلع عبر الحدود.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن استمرار المعارك في أفغانستان رغم استمرار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وإصدار السفارة الأمريكية في كابول إنذارا أمنيا لمواطنيها حذرت فيه من زيادة خطر هجمات المسلحة.وفي الشأن الدولي تطرقت إلى تخطيط عدد من دول العالم وبخاصة الدول الأوروبية على إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لاحتواء الانتشار الجديد لفيروس كورونا.// انتهى //08:29ت م0013