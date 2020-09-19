بيروت 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم متابعتها للمرواحة والشد والجذب الذي يشهده ملف تشكيل الحكومة في البلاد.وعرضت اتهام وزارة الخارجية الأميركية لحزب الله الإرهابي بتخزين مواد متفجرة يمكن استخدامها لتصنيع عبوات ناسفة في أوروبا بما ذلك نترات الأمونيوم التي تسببت بإنفجار مرفأ بيروت.وأخبرت عن تأكيد هولندا استعدادها لرفع شكوى قضائية ضد نظام الأسد المسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وعلى صعيد آخر لفتت الى تأكيد المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلية ان الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا قد تكون ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.وتناولت القيود الجديدة التي تفرضها عدد من الدول الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا المستجد التي تجاوزت أعداد الإصابات في العالم 35 مليونا والوفيات 945 ألفا.// انتهى //08:59ت م0018