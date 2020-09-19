القاهرة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إعادة فتح المنشآت النفطية لإنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير والإجراءات اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها بالسطو والنهب.ونشرت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره اللبناني ميشال عون، ببذل أقصى الجهود للوصول إلى نتيجة إيجابية بشأن المشاورات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وأشارت صحف السبت إلى تأييد فرنسا الدعوة التي وجهتها قبرص للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أكثر قسوة على تركيا إذا ما واصلت الحكومة التركية أنشطتها غير القانونية للتنقيب عن مصادر الطاقة بمناطق خاضعة للسيادة القبرصية واليونانية بشرق المتوسط .وتناقلت تحذير الشرطة الأمريكية من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة ثلاثة عسكريين أتراك بصواريخ كردية شمالي العراق، وتعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديداً لوزراء الصومال، إضافة إلى القيود الجديدة التي فرضتها عدة دول أوروبية بمناطق متفرقة منها لكبح تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.// انتهى //10:18ت م0020