رام الله 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد طبيب أسنان نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت صوب المواطنين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.وسلطت صحف الصباح الفلسطينية الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقال قوات الاحتلال أربعة مواطنين فلسطينيين لدى خروجهم من باب الأسباط بالمسجد الأقصى ، عقب انتهاء صلاة الجمعة.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و400 حالة تعافٍ .ونشرت دوليًا تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأن القوى الكبرى ما زالت تخفق في العمل سويًا على مكافحة وباء كورونا، في الوقت الذى سجلت فيه المنظمة أكثر من 30 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 حول العالم.// انتهى //10:27ت م0022