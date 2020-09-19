بغداد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالحملة التي اطلقتها الحكومة ضد الفساد و التي شملت احالة شخصيات متهمة بالفساد والتلاعب بالمال العام إلى القضاء ,مؤكدة عدم وجود خطوط حمراء تجاه أي شخص لديه ملفات فساد ,وأن الجميع يخضعون للقانون .وتطرقت إلى الزيارة الرسمية التي يزمع رئيس الوزراء العراقي القيام بها لفرنسا مطلع الشهرالمقبل ,مشيرة إلى التحضيرات التي تجريها الخارجية العراقية لهذا الغرض .وتناولت الجهود التي تبذلها الجهات العراقية المختصة لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره, مبرزة المساعي المبذولة على صعيد الحكومة لاستيراد اللقاحات من الدول التي توصلت إلى انتاجه.وعرجت صحف السبت على موازنة العام الحالي 2020 المعروضة على مجلس النواب لغرض التصويت عليها ,مبينة أن العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة التي توصف بانها تشغيلية فقط، تعنى بتأمين النفقات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين .// انتهى //10:28ت م0023