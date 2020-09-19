الرباط 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، لافتة إلى أن العدد تجاوز 97 ألف إصابة منذ الثاني من مارس الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1755 وفاة.وأخبرت عن انتخاب المملكة المغربية باللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لولاية من أربع سنوات، عقب عملية تصويت جرت في نيويورك بمناسبة الدورة الـ38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأزمة المستمرة في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، مشيرة إلى أن وفدين عسكريين من البلدين، قد باشرا اجتماعات بمقر الحلف الاطلسي في بروكسل لمناقشة أساليب فض النزاع، في وقت انحازت فيه جل الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا إلى جانب اليونان وقبرص.وتناقلت إعلان مدير المركز الوطني الأمريكي لمحاربة الإرهاب أن تنظيم داعش يواصل تمدده عالميًا مع نحو 20 فصيلًا تابعًا له، رغم اجتثاثه من سوريا، والقضاء على قيادييه.// انتهى //10:36ت م0024