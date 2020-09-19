الجزائر 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية عن إصدار الرئيس عبد المجيد تبون أمس تعليماته لوزير العدل ورؤساء الأجهزة الأمنية، بعدم الاعتداد مستقبلًا، بالبلاغات الخاصة بجرائم الفساد، بواسطة الرسائل المجهولة، مشيرة إلى ضرورة التقدم للجهات القضائية و الأمنية أو وسائل الإعلام للقيام بذلك.وتناقلت تأكيد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أمس خلال استجواب من طرف نواب البرلمان أن الحكومة لن تبرم أي اتفاق أو صفقة تخص اقتناء لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد دون استكماله مسار التصديق عليه من طرف العلماء المختصين.و تحدثت في الشأن المغاربي عن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اعادة فتح المنشآت النفطية واستئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب.// انتهى //10:41ت م0025