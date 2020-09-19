عام / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
حجة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 184 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 173 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
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12:18ت م
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