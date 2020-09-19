حجة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، ضخ 304,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 203,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.//انتهى//12:22ت م0033