عام /مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
حجة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، ضخ 304,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 203,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.
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12:22ت م
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