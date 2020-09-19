الخرطوم 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان السلطات السودانية أمس ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت البلاد إلى 121 قتيلاً علاوة على تضرر ما لا يقل عن 770 ألف شخص .وركزت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون، تحت مظلة المساعي المبذولة من مبعوثه الخاص، والانخراط بحسن نية ومن دون شروط سابقة في جهود التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بأنحاء البلاد واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة ، واستئناف العملية السياسية.ونشرت صحف الصباح إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، موافقته على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير بشرط تضمن التوزيع العادل للعائدات المالية، وعدم توظيفها في دعم وتمويل الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب .وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة مواطنين فِلَسْطينيين لدى خروجهم من باب الأسباط بالمسجد الأقصى ، عقب انتهاء صلاة الجمعة.ونقلت عن مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب قوله: إن تنظيم "داعش" الإرهابي يواصل تمدده عالمياً مع نحو 20 فصيلاً تابعاً له، وذلك على الرغم من اجتثاثه من سوريا والقضاء على قيادييه.وعرجت صحف السودان على استبعاد مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية أن تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19" وأن يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022، في ظل المؤشرات الحالية لانتشار الفيروس.//انتهى//12:35ت م0034