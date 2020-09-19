تونس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بهدف إعداد تصورات مشتركة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي تفاقمت جراء أزمة كورونا.واهتمت إلى جانب ذلك بالوضع الصحي في تونس في ضوء تواصل ارتفاع أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، في العديد من المحافظات البلاد .وكتبت صحف السبت في الشأن اللبناني أن وزارة الخارجية الفرنسية قالت أنه ينبغي على القوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور برئاسة رئيس الوزراء مصطفى أديب.وتطرقت إلى إعلان الدفاع المدني السوداني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 121 شخصًا، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من المحافظات.ورصدت فحوى تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة " يونيسف " الذي يشير إلى أن تفشي جائحة كورونا جعل 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر، محذرًا من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.وتناولت صحف تونس تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا باطراد في معظم أنحاء أوروبا على مدى الشهرين الماضيين، وإشارتها إلى إعلان دول أوروبية عن قيود جديدة لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض من أكبر مدنها.// انتهى //12:47ت م0036