برلين 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، 2297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 270 ألفا و70 حالة.وبحسب بيانات المعهد المسجلة، بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9384حالة وفاة بزيادة قدرها 6 حالات عن أمس، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 239 ألفا و800 حالة.// انتهى //13:13ت م0040