حجة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 713 مستفيداً، وقسم الباطنية 348 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 107 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 343 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 962 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 214 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم التغذية العلاجية 70 مستفيداً، فيما نفذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 634 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,671 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 373، فيما راجع قسم الخِدْمات التمريضية 770 فرداً.// انتهى //13:15ت م0041