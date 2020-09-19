بغداد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسانطلقت في محافظة ديالى بشمال شرقي بغداد اليوم، عملية أمنية بحثًا عن عناصر داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة مشتركة من الجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى شرعت اليوم بمداهمة وتفتيش عشر مناطق وقرى في محافظة ديالى, بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتدمير أوكارها.كما ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على قياديين داعشيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب, يعملان في ما يسمى بقاطع الرمادي, مركز محافظة الأنبار غرب العراق.// انتهى //13:52ت م0048