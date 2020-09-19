بيروت 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 616.46 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 834 ألفاً و865 سهماً، بقيمة مليون و200 ألف دولار أمريكي، مقابل 122 ألفاً و580 سهماً بقيمة مليون و370 ألف دولار أمريكي بنهاية الأسبوع السابق.كما تحسّنت قيمة رأس مال الشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 6.32 مليارات دولار، مقابل 6.26 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //16:15ت م0060