الرياض 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسحقق محمد آل نصفان لاعب إسكواش نادي الصفا لقب البطولة التصنيفية تحت 13 عاماً التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال المدة من 17-19 سبتمبر الجاري بمشاركة 14 لاعباً يمثلون 6 أندية.وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد الإسكواش، فيما تسلم لاعب نادي الصفا حسن آل داوود الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد حصوله على المركز الثاني.وجاء خالد أبو رقة لاعب نادي الهلال في المركز الثالث وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعاً علي الحايكي لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية.وشهدت البطولة -التي تعد أولى بطولات اتحاد الإسكواش في الموسم الجديد- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين والمنظمين.// انتهى //16:18ت م0062