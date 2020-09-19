تبوك 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واستنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً -ممثلة بالفرع النسوي- الدورة التأسيسية الثانية لعام 1442هـ للمسلمة الجديدة , وتستمر 6 أيام من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتستهدف المسلمات الجديدات بهدف تعريفهن بأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //16:19ت م0063