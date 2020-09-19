ثقافي / "المسلمة الجديدة" دورة تأسيسية بتوعية الجاليات في تبوك
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
تبوك 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس
تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً -ممثلة بالفرع النسوي- الدورة التأسيسية الثانية لعام 1442هـ للمسلمة الجديدة , وتستمر 6 أيام من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .
وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتستهدف المسلمات الجديدات بهدف تعريفهن بأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.
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16:19ت م
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