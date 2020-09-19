عمّان 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4540 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و191 حالة محلية، مشيرةً إلى تسجيل 161 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2659 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 30 حالة.// انتهى //18:12ت م0074