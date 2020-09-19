بغداد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت العراق 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315597 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8491 , فيما سُجّلت 4234 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249539 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57567, منهم 524 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:13ت م0075