الدمام 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي انتخاب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم رئيساً لمنظمة (GO-15) لعام 2021 .جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة والمساهمين الذي عُقد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وأُنشئت منظمة الـــ (GO-15) في عام 2004 بعد تسجيل الكثير من حالات انقطاع التيار الكهربائي الكلي حول العالم بهدف تطوير أمن الطاقة وموثوقية شبكات نقل الكهرباء، وتطرح المنظمة القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك للنقاش وتبادل آراء الخبراء وتشكيل خطط عمل مشتركة تخدم أهداف المنظمة ومصالح الأعضاء.يذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي انضمت كعضو في منظمة الـــ (GO-15) في عام 2014، التي تُعد أكبر مشغلي شبكات الطاقة في العالم، وتغطي ما يقرب من (80%) من مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية، وحوالي 21٪ من مجمل الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة.// انتهى //18:14ت م0076