حفر الباطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسفعّلت صحة حفر الباطن اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين" في منشآتها الصحية بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتهم بسلامة المرضى ورفع معايير سلامة المرضى.وتضمنت أهداف اليوم العالمي سلامة المرضى ورفع مستوى الوعي للمرضى، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب، وأهمية دور العاملين الصحيين وعلاقتهم بالمرضى، إضافة إلى إشراك الكثير من الجهات ذات العلاقة، واعتماد إستراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين.كما نفذت صحة حفر الباطن إجراءات عاجلة ومستدامة -لا سيما في السياق الحالي- للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ، حرصا منها على تفعيل الأيام العالمية لتعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.// انتهى //18:29ت م0079