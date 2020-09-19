رفحاء 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسافتتح محافظ رفحاء‬ فراج بن سعود العماني بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن ناصر بن حميد أول أمس حملة "الصلاة نور‬" في مراكز وفروع الرئاسة ‫بمحافظة رفحاء‬ ومراكزها، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية مؤخراً.واستمع محافظ رفحاء إلى شرح من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عن دور وأهداف الحملة .وأوضحت الرئاسة العامة بالمنطقة أن الحملة تتضمن عددا من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمتنزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.// انتهى //19:51ت م0083