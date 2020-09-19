الطائف 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف, اطلع خلالها على سير العمل بشطريه الميداني والتوعوي.وحث منسوبي الهيئة على الاحتساب في العمل الميداني وتقديم النصح والتوجيه وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الحضور الميداني وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر اللائق والالتزام بالتعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.// انتهى //20:42ت م0088