القاهرة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واستسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من نظيره الكونغولي فليكس تشيسكيدي تتعلق بالعلاقات الثنائية مع مصر وإمكانيات الاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية جان كابونجو الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح له: إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع الكونغو في شتى المجالات، والحرص على دعمها في المجالات التنموية والفنية المختلفة، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.وأشار راضي إلى أن مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية نقل إشادة الرئيس الكونغولي بالمواقف المصرية المساندة لبلاده، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي أُرسِلت لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالكونغو.// انتهى //20:43ت م0089