اجتماعي / " تراؤف" تدعم تعليم طلابها وطالباتها عن بعد
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
حفر الباطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس
أودعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن " تراؤف " مبلغ 1,000,000ريال في حسابات طلابها وطالباتها كدعم مادي لتأمين أجهزة لوحية لمساعدتهم في مسيرتهم التعليمية عن بعد ، ورفع المستوى التعليمي لديهم.
ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة جاهز التي أطلقتها الجمعية عبر أنديتها للبنين والبنات التي تهدف إلى مواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة و تهيئة الطلاب والطالبات و تحفيزهم إلى العودة لمقاعد الدراسة عن بعد من خلال أنشطة محببة تعزز قيم النظام والترتيب وتحثهم على الجدّ والمثابرة.
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20:44ت م
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