حفر الباطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن " تراؤف " مبلغ 1,000,000ريال في حسابات طلابها وطالباتها كدعم مادي لتأمين أجهزة لوحية لمساعدتهم في مسيرتهم التعليمية عن بعد ، ورفع المستوى التعليمي لديهم.ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة جاهز التي أطلقتها الجمعية عبر أنديتها للبنين والبنات التي تهدف إلى مواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة و تهيئة الطلاب والطالبات و تحفيزهم إلى العودة لمقاعد الدراسة عن بعد من خلال أنشطة محببة تعزز قيم النظام والترتيب وتحثهم على الجدّ والمثابرة.// انتهى //20:44ت م0090