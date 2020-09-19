واشنطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بوزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو في مدينة بوا فيستا بالبرازيل.وأفاد بيان صحفي صادر عن نائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكي كال بروان اليوم أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعاون البلدين في الشراكات الاقتصادية والأمنية وتعزيز الأهداف المشتركة مثل زيادة التجارة، والأمن الرقمي، والديموقراطية ، وسبل منع انتشار فيروس كورونا .// انتهى //21:20ت م0094