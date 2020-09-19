الخرطوم 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الدولة بالخارجية الألمانية ميغيل بيرغر ، اليوم في العاصمة برلين ، بوزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين الذي يزور ألمانيا حاليا، في إطار جولة تشمل عددا من الدول الأوروبية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات , بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ومفاوضات سد النهضة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:01ت م0099