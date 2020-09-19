واشنطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 49,575 إصابة مؤكدة و 983 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,706,374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,099 حالة وفاة.// انتهى //22:40ت م0103