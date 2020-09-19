الجزائر 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأوقفت وحدات الأمن الجزائري 85 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمناطق على اليابسة بمحافظة مستغانم شمال غرب البلاد.وأفاد الأمن الجزائري بمحافظة مستغانم اليوم، أن وحداتها أحبطت خلال الساعات الماضية عدة محاولات لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية ، لافتة الانتباه إلى حجز 7 قوارب مجهزة بمحركات كانت معدّة للإبحار، ومبالغ مالية كانت بحوزة المهاجرين.من جهة أخرى أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائري 13 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب تائهين وسط البحر منذ ثلاثة أيام على بعد 75 كيلومتر شرق مستغانم ، في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.// انتهى //22:44ت م0104