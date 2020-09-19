عمّان 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على الحسين إربد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد عمَّان الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول فيما تجمّد رصيد الحسين إربد عند 12 نقطة في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق الرمثا على شباب الأردن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد الحسن الدولي، ليرفع الرمثا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد شباب الأردن عند 5 نقاط في المركز العاشر.//انتهى//23:03ت م0105