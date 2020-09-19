الرياض 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسواصل فريقا النور ومضر صدارتهما لسلم الترتيب العام لأندية بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بواقع 17 نقطة بعد مرور تسع جولات من الدور النهائي، وذلك عقب تفوقهما اليوم على فريقي المحيط والخليج، مع تبقي جولة واحدة على نهاية منافسات البطولة.واستطاع النور الفوز على المحيط (29 - 27) ليتوقف رصيد المحيط عند 13 نقطة في المركز الرابع، وتمكن مضر من الفوز على الخليج (21-20) ليتجمد رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الثالث، وفي آخر مباريات الجولة حقق الصفا الفوز على الأهلي (23 - 27)، ليرفع الصفا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وبقي الأهلي سادساً بـ 3 نقاط.ومن المقرر أن تختتم مباريات البطولة يوم السبت المقبل بإقامة ثلاث مباريات، حيث سيلعب المحيط مع النور، وسيلتقي الصفا مع النور، وسيتواجه الخليج مع الأهلي.// انتهى //23:33ت م0109