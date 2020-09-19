الرياض 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واستوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة المنطقة الوسطى و الشرقية للسهام «رجال» التي اختتمت اليوم على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 35 رامياً .وشهدت البطولة مشاركة هاشم داغستاني "نائب مدير معهد إعداد القادة" الذي انتزع الميدالية الذهبية في منافسات 30متر «أكبر من 17 سنة» و حل عبدالرحمن الموسى ثانياً و جاء في المركز الثالث عبدالعزيز الشمراني .وفي مسابقة الـ 70متراً حل الرامي فارس العتيبي أولاً و جاء راشد السبيعي ثانياً و نواف قاري ثالثاً فيما حقق محمود عزت ذهبية 50متراً في القوس الأولمبي وجاء في الوصافة عبدالمجيد الخلف ثم إبراهيم الخلف بينما حقق الرامي مشبب الجابر المركز الأول في منافسات القوس المركب لمسافة 50 متر وحل ثانياً نواف عسيري .وشهدت منافسات القوس الأولمبي 30متراً لأقل من 17 سنة تنافساً كبيراً، قبل أن يحسم عبدالعزيز الذكير الميدالية الذهبية لصالحه بعد فوزه على نور الدين محمد الذي حل في الوصافة فيما جاء راكان المهيد ثالثاً , وحقق عمر السيد المركز الأول في منافسات 25متراً و جاء سلطان السديري ثانياً و داني الخطيب ثالثاً، و استطاع نواف البطي الفوز بذهبية منافسات 18متراً و حل محمد السديري ثانياً و حمزة زيدان ثالثاُ .وفي اليوم الأخير من البطولة فاز الرامي فيصل الذكير بذهبية مسابقة 10أمتار بعد فوزه على عبدالعزيز الخلف الذي حل ثانياً فيما جاء في المركز الثالث عزيز سطا.// انتهى //23:41ت م0110