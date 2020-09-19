الخرطوم 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسعقد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي , و عضو المجلس محمد حسن التعايشي اجتماعاً مع لجنة الوساطة، بقيادة مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك بالعاصمة الخرطوم اليوم .وجرى خلال الاجتماع بحث الترتيبات التي أعدتها لجنة الوساطة الجنوبية لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر المقبل بجوب .وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي: إن الاجتماع استعرض الترتيبات، خاصة ما يتعلق بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الأفريقية والعربية وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق, جبال النوبة ودارفور في هذا الحدث الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان، وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام.وأكد التعايشي أن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الاتفاق، مؤكدا توفر الإرادة الشعبية والرسمية والدولية لبناء الدولة المدنية وتحقيق السلام في السودان، وأن السلام سينعكس أمنا واستقرارا على الشعبين في السودان وجنوب السودان.// انتهى //23:46ت م0111