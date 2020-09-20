واشنطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مساعدات إنسانية إضافية لفنزويلا بقيمة 348 مليون دولار .وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي أن المساعدات المقدمة تشمل ما يقرب من 143 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، وأكثر من 205 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.// انتهى //01:26ت م0113