طرابلس 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اعلان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا أنه سيعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة، مؤكدة توجيه التعليمات للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج.واشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق”، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية”، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية، مثنيا على الجهود التي تبذلها اللجنة، مؤكدا دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها.وتطرقت الصحف إلى تبابن ردود الفعل حول اتفاق عودة استئناف انتاج النفط بين قائد عام الجيش المشير حفتر، ونائب الرئيس المجلس احمد معتيق، مشيرة الى ترحيب واسع من السياسيين ومشايخ القبائل لهذا الاتفاق وموضحين أن هذا الاتفاق سوف يقطع الطريق على حرب قادمة لمواني النفط بتفويت الفرصة على من اعتبرهم دعاة الحرب، والنظر بعقلانية وبرؤية وطنية لاتفاق النفط .ونقلت الصحف بيان الخارجية الإيطالية، إنها مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي. نأمل أن تدعم جميع الأطراف، وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا، في سياق عملية برلين، مضيفة نأمل أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.وعرجت الصحف على ترحيب وزارة الخارجية الروسية، بقرار السلطات الليبية استئناف تصدير النفط في المستقبل القريب، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد، موضحة نعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد”.// انتهى //07:18ت م0004