سيجونغ 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة لكوريا الجنوبية بنسبة 27,8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ووفقا لبيانات وزارة المالية الكورية، فقد بلغت قيمة استثمارات الشركات الكورية الجنوبية 12,14 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ16,82 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت البيانات أن هذا يمثل أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2018.وكانت الشركات الكورية الجنوبية قد استثمرت 2,18 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، بانخفاض 38,5 في المائة على أساس سنوي.كما تراجعت الاستثمارات للشركات المصنعة بنسبة 62,7 في المائة على أساس سنوي إلى 2,1 مليار دولار في الربع الثاني، وفقا للوزارة.// انتهى //07:19ت م0005