بكين 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر أيلول نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //07:28ت م0007