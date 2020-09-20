القطيف 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسينظم برنامج خدمة الهاتف الاستشاري بجمعية أم الحمام الخيرية في محافظة القطيف مساء غد الاثنين محاضرة صحية تثقيفية بعنوان «مفاهيم خاطئة عن استخدام الدواء» .وتتناول المحاضرة التي يقدمها الصيدلي سلمان بن عبد الله آل عباس، عبر حساب خدمة الهاتف الاستشاري بمنصة الانستغرام عدة محاور هي : تعريف السلامة الدوائية، حقائق وأرقام عن الأخطاء الطبية، مفاهيم خاطئة عن استخدام الدواء.// انتهى //07:36ت م0008