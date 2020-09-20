الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تقدير ولي العهد لجهود «نزاهة» ينال الاستحسان المحلي والدولي.الأمم المتحدة: السعودية تدعم الاستقرار العالمي.مقذوف عسكري «حوثي» يصيب خمسة مدنيين في قرية حدودية.انخفاض الحالات اليومية.. مستمر."المملكة".. مشاركة فاعلة وداعمة لجهود الأمم المتحدة.أمير المدينة يدشن مشروع تأمين الحقائب الإلكترونية للطلبة المحتاجين.«مركز الملك سلمان».. خدمات علاجية ومساعدات إنسانية لليمن.عدد من مسؤولي المنظمات الإنسانية الأممية يعربون عن شكرهم الجزيل للمملكة لدعمها الشعب اليمني.900 مليون ريال لدعم الطلاب والطالبات بأجهزة لوحية.تحذير طلبة القانون من الهشاشة المعرفية والمهنية.رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات في الباكستان.التحرش جريمة.. والتقديم ببلاغ عبر الشرطة أو تطبيق كلنا أمن."مجلس التعاون" يدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه جرائم الحوثي.لماذا أميركا تشدد على إعادة فرض عقوبات على إيران؟.العثمانيون الجدد.. يد على المال القطري وأخرى تنبش النفط الليبي.// يتبع //08:07ت م0010