وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سياسة حكيمة ) : على مدى أكثر من سبعة عقود متصلة ، حافظت المملكة ولا تزال على دعمها الكامل لجهود المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة ، لإحلال الأمن والسلام الدوليين ، وقد عهد العالم ومنابر المنظمة الأممية ومؤسساتها المتخصصة ، حضور السياسة السعودية الرصينة والحكيمة التي تؤسس لمواقف قوية متزنة في نصرة القضايا والحقوق العادلة ، مرتكزة في مواقفها على ثقلها السياسي ودورها الريادي عربياً وإسلامياً.وأضافت :وها هي المملكة تشارك المجتمع الدولي احتفاله بتأسيس الأمم المتحدة تحت عنوان “حوار الناس” وتقدم أنموذجها الناصع للسياسة الحكيمة المؤثرة والعمل الإنساني والإغاثي الرائد ، ومبادراتها لترسيخ الحوار بين الحضارات والعلاقات الإنسانية القائمة على قواعد الحق والإخاء والعدالة بين الشعوب ،وختمت:كما عززت حضورها الفاعل عبر منظمات ولجان الأمم المتحدة والتزامها بالأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو تطبيقه على الواقع من خلال مواقفها الداعمة لقيم الحق والقانون الدولي الإنساني ، ولطالما سجل العالم للمملكة مواجهتها القوية الجادة للإرهاب وتعاونها الوثيق على كافة الأصعدة لتعزيز الجهد العالمي في التصدي لشرور تلك الآفة بكافة صورها وتجفيف مصادرها ، وبهذا التكامل في القيم السياسية والإنسانية تواصل المملكة دورها المميز على الساحة الدولية. // يتبع //08:11ت م0012