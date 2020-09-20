وقالت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأزمات المختلفة.. والموقف الثابت ) : الجهود الإغاثية والإنسانية الـتي تقدمها المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات الـتي ترزح تحت وطأة الحوثيين، وما رصده الـعالـم من الجسور الإغاثية والمبادرات الـسباقة الـتي قدمتها المملـكة، متمثلة في المركز، للأشقاء في لبنان على خلفية الكارثة الأخيرة في انفجار مرفأ بيروت والآثار والخسائر على المستويين الـبشري والمادي، وكيف كان لـهذه المساعي دورها في التخفيف من وطأة ذلـك المصاب، وتدارك تبعاته، كما هو الحال في اليمن وإن تنوعت التفاصيل لكن المبدأ ثابت، تأتي جميعها كدلالات على أن المملكة ماضية في مبادئها وثوابتها وسياساتها التي تحرص على مد يد العون، وتعنى بالإنسان أولا مهما كان الزمان والمكان.وأضافت أن الطائرة الثانية التي وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملـك سلـمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة المتضررين من الـفيضانات والـسيول التي ضربت جمهورية الـسودان مؤخرا، وذلـك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، تحمل على متنها 97 طنا من المواد الغذائية والإيوائية، سيتم توزيعها في ولايات: الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، لكي يستفيد منها 3.000 فرد ، وأن المساعدات سيجري توزيعها بإشراف ومتابعة فريق مختص من المركز بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الـشريفين والـسلـطات المحلـية ومؤسسات المجتمع المدني في السودان، في إطار المساعدات المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.وختمت: فهذه المعطيات السابقة تؤكد ثبات الـتزام المملكة بإغاثة البشر كنهج راسخ في سياستها، وأمر يتأصل في مبادئها، التي تعنى بالإنسان أولا مهما كانت الظروف ومهما بلغت التضحيات، وذلك يعتبر جزءا من المشهد الشامل لمكانة المملكة وثقلها وسعيها الـدؤب لتحقيق كل الـظروف الـضامنة لـسلامة الـشعوب والاستقرار الإقليمي والدولي.// انتهى //08:16ت م0013