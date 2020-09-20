حائل 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بالتعاون مع جامع الراجحي يوم غد الاثنين ، درساً علمياً أسبوعياً بعنوان شرح كتاب "أخصر المختصرات" لابن بلبان، يلقيه الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرخيص بعد صلاة العشاء في جامع الراجحي، ويوجد نقل مباشر عبر البيرسكوب كما يوجد مكان للنساء.ويأتي الدرس ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى//08:29ت م0014