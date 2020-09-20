الخرطوم 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، وصول أول طائرة أمريكية إلى الخرطوم أمس تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.وأخبرت عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن اللجنة الفنية المشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا موافقة الجيش على استئناف إنتاج النفط في جميع المناطق الليبية.وعرجت صحف الخرطوم على دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.ونشرت إعلان منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين أنّ 114 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة الساحل الليبي تم إنقاذهم، أمس.وأشارت إلى مقتل أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية على يد قوات الأمن الباكستانية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إقرار منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة بفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.// انتهى //08:54ت م0016