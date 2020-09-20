بغداد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسابرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح في مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة" الذي عقد في بغداد أمس على أن الاصلاح واستحقاقه الوطني يتطلبان توفير المناخ السياسي عبر إرادة جدية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح.وركزت على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإسراع بإنجاز قانون الانتخابات تمهيدًا؛ لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو القادم، منوهة بمطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الحكومة بتشديد ملاحقتها للخارجين على القانون وحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الفاسدين.وتطرقت صحف بغداد إلى المحاور التي تم بحثها خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وتحدثت عن اللقاءات التي أجرتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مع عدد من المسؤولين العراقيين خلال اليومين الماضيين, مبرزة المحاور التي تناولتها وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المبكّرة.وعرجت الصحف على اللقاء الذي عقد أمس بين رئيسي الوزراء ومجلس النواب العراقيين والذي تركز حول مستجدات الأوضاع والتحديات في البلاد، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.وتناولت صحف بغداد الخطط الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة في البلاد، والتي أعدتها وزارتا المالية والتخطيط مستهدفة الوصول إلى الاكتفاء ذاتيًا من السلع الزراعية والصناعية خلال السنوات القادمة.// انتهى //09:16ت م0018