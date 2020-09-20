الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:48ت م0026