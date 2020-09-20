مكة المكرمة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسالقى معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير أمس ، محاضرة عن أهمية طلب العلم عن بعد ضمن الدورة العلمية العامة بالمسجد الحرام.وبين معاليه أهمية العلم وأنه مُدرَكة بالفِطر، وجاءت النصوص المتضافرة من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- في بيان أهميته، وفرضيته، وقيمته لتصحيح العمل المطلوب من المسلم ، مشيراً إلى أن العلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو العلم الموروث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن العلماء ورثة الأنبياء فالعلم الموروث هو العلم الشرعي الذي جاءت به النصوص.كما يمكن إعادة الاستماع إلى هذي المحاضرة من جميع أنحاء العالم عبر رابط منصة منارة الحرمين.http://manaratalharamain.gov.sa/ .// انتهى //10:01ت م0028